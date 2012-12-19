Реальный автор:

Vladimir Korykin

Индикатор известного трейдера Корякина. Он помогает входить внутрь канала.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 29.10.2007.

Рис.1 Индикатор известного трейдера Корякина