MultiTrend_Signal_KVN - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der echte Autor:

Vladimir Korykin

Indikator des berühmten Traders Korykin. Er hilft beim Einstieg innerhalb eines Kanals.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 29.10.2007.   

Abb.1 Der Indikator des berühmten Traders Korykin

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1391

