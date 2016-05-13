und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MultiTrend_Signal_KVN - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
Vladimir Korykin
Indikator des berühmten Traders Korykin. Er hilft beim Einstieg innerhalb eines Kanals.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 29.10.2007.
Abb.1 Der Indikator des berühmten Traders Korykin
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1391
