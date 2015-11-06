Esta variante do oscilador JJRSX é calculada com base em cinco indicadores JJRSX.

Todas as variáveis ​​editáveis ​​são implementadas como parâmetros de entrada do indicador. No entanto lembre-se que estas variáveis ​​são interdependentes em certa medida, logo você deve ajustá-las com mais cuidado!

Variáveis ​​de entrada FactorN representam o peso de unidade do JJRSX com N número no valor total do indicador.

Este indicador requer o arquivo do indicador JJRSX.ex5 compilado. Coloque-o na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador ColorZerolagJJRSX