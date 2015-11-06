CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ColorZerolagJJRSX - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1100
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Esta variante do oscilador JJRSX é calculada com base em cinco indicadores JJRSX.

Todas as variáveis ​​editáveis ​​são implementadas como parâmetros de entrada do indicador. No entanto lembre-se que estas variáveis ​​são interdependentes em certa medida, logo você deve ajustá-las com mais cuidado!

Variáveis ​​de entrada FactorN representam o peso de unidade do JJRSX com N número no valor total do indicador.

Este indicador requer o arquivo do indicador JJRSX.ex5 compilado. Coloque-o na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador ColorZerolagJJRSX

Fig.1. O indicador ColorZerolagJJRSX

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13841

J_TPO_HTF J_TPO_HTF

O indicador J_TPO com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

J2JMASign J2JMASign

O indicador de sinal Semaphore é ativado quando a média móvel J2JMA muda de direção.

ColorSchaffJJRSXTrendCycle ColorSchaffJJRSXTrendCycle

O indicador Schaff Trend Cycle com base na diferença entre dois osciladores JJRSX de diferentes períodos.

JMomentum_HTF JMomentum_HTF

O indicador JMomentum com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.