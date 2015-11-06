Participe de nossa página de fãs
ColorZerolagJJRSX - indicador para MetaTrader 5
Esta variante do oscilador JJRSX é calculada com base em cinco indicadores JJRSX.
Todas as variáveis editáveis são implementadas como parâmetros de entrada do indicador. No entanto lembre-se que estas variáveis são interdependentes em certa medida, logo você deve ajustá-las com mais cuidado!
Variáveis de entrada FactorN representam o peso de unidade do JJRSX com N número no valor total do indicador.
Este indicador requer o arquivo do indicador JJRSX.ex5 compilado. Coloque-o na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador ColorZerolagJJRSX
O indicador J_TPO com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.J2JMASign
O indicador de sinal Semaphore é ativado quando a média móvel J2JMA muda de direção.
O indicador Schaff Trend Cycle com base na diferença entre dois osciladores JJRSX de diferentes períodos.JMomentum_HTF
O indicador JMomentum com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.