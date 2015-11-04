此为 JJRSX 振荡器的变种, 计算基于五条 JJRSX 指标。

所有的可编辑变量作为指标输入参数。但是，请记住，这些变量在一定程度上是相互依赖，所以您应该仔细地调整它们！

FactorN 输入变量代表全部指标数值中的 N 个数量的 JJRSX 单位权重。

此指标需要编译的指标文件 JJRSX.ex5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. ColorZerolagJJRSX 指标