J2JMASign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
869
(19)
Indicador de señal de semáforo basado en los cambios de dirección de la media móvil J2JMA.

El indicador usa la clase CJJMA de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador J2JMASign

J2JMACandle J2JMACandle

Indicador J2JMA en forma de vela.

ColorJ2JMAStDev ColorJ2JMAStDev

Indicador ColorJ2JMA con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.

J_TPO_HTF J_TPO_HTF

Indicador J_TPO con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorZerolagJJRSX ColorZerolagJJRSX

Este análogo del oscilador JJRSX forma sus indicaciones usando cinco indicadores JJRSX.