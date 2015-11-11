Indicador de señal de semáforo basado en los cambios de dirección de la media móvil J2JMA.

El indicador usa la clase CJJMA de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador J2JMASign