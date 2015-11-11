Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
J2JMASign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 869
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador de señal de semáforo basado en los cambios de dirección de la media móvil J2JMA.
El indicador usa la clase CJJMA de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador J2JMASign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13836
Indicador J2JMA en forma de vela.ColorJ2JMAStDev
Indicador ColorJ2JMA con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.
Indicador J_TPO con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.ColorZerolagJJRSX
Este análogo del oscilador JJRSX forma sus indicaciones usando cinco indicadores JJRSX.