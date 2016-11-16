コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ColorZerolagJJRSX - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
854
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
colorzerolagjjrsx.mq5 (11.87 KB) ビュー
jjrsx.mq5 (7.41 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このJJRSX オシレータバリアントは5つのJJRSX指標に基づいて計算されます。

すべての編集可能な変数は、指標の入力パラメータとして実装されています。しかし、これらの変数がある程度相互に依存していることに注意して、より慎重にそれらを調整する必要があります。

FactorN入力変数は、1からNの各JJRSX の総指標値での重みを表します。

この指標はコンパイルされたJJRSX.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　ColorZerolagJJRSX指標

図1　ColorZerolagJJRSX指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13841

J_TPO_HTF J_TPO_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むJ_TPO指標

J2JMASign J2JMASign

J2JMA移動平均が方向を変えるときにトリガされるセマフォシグナル指標

ColorSchaffJJRSXTrendCycle ColorSchaffJJRSXTrendCycle

周期が異なる2つのJJRSX オシレータの違いに基づいたSchaff Trend Cycle指標

JMomentum_HTF JMomentum_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むJMomentum指標