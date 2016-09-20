und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorZerolagJJRSX - Indikator für den MetaTrader 5
732
Das ist das Analoge des Oszillators JJRSX, erzeugt seine Messwerte unter Verwendung von fünf Indikatoren JJRSX.
Alle Variablen, deren Werte variiert werden können, wurden mit externen Indikatorsparametern dargestellt. Es sollte jedoch die Tatsache berücksichtigt werden, dass die Werte dieser Variablen voneinander abhängig sind, und ihre Auswahl sollte sorgfältiger durchgeführt werden!
Die Eingangsvariablen des Typs FactorN stellen größtenteils der Messwerte des Oszillators JJRSX mit der Nummer N im Gesamtwert des endgültigen Indikators dar.
Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators JJRSX.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
in Abb.1. Der Indikator ColorZerolagJJRSX
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13841
