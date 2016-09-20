CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

ColorZerolagJJRSX - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
colorzerolagjjrsx.mq5 (11.87 KB) ansehen
jjrsx.mq5 (7.41 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
Das ist das Analoge des Oszillators JJRSX, erzeugt seine Messwerte unter Verwendung von fünf Indikatoren JJRSX.

Alle Variablen, deren Werte variiert werden können, wurden mit externen Indikatorsparametern dargestellt. Es sollte jedoch die Tatsache berücksichtigt werden, dass die Werte dieser Variablen voneinander abhängig sind, und ihre Auswahl sollte sorgfältiger durchgeführt werden!

Die Eingangsvariablen des Typs FactorN stellen größtenteils der Messwerte des Oszillators JJRSX mit der Nummer N im Gesamtwert des endgültigen Indikators dar.

Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators JJRSX.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

in Abb.1. Der Indikator ColorZerolagJJRSX

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13841

J_TPO_HTF J_TPO_HTF

Der Indikator J_TPO mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

J2JMASign J2JMASign

Der Semaphore Signalindikator, der aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des gleitenden Mittelwertes J2JMA gebaut wurde.

ColorSchaffJJRSXTrendCycle ColorSchaffJJRSXTrendCycle

Der Indikator Schaff Trend Cycle, wurde aufgrund der Differenz zwischen zwei unterschiedlichen Perioden von Oszillatoren JJRSX.

JMomentum_HTF JMomentum_HTF

Der Indikator JMomentum mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.