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ColorZerolagJJRSX - индикатор для MetaTrader 5
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Этот аналог осциллятора JJRSX формирует свои показания, используя пять индикаторов JJRSX.
Все переменные, значения которых можно варьировать, представлены внешними параметрами индикатора. Однако следует учесть тот факт, что значения этих переменных являются в некотором смысле взаимозависимыми, и их подбор следует производить более тщательно!
Входные переменные типа FactorN представляют удельный вес показаний осциллятора JJRSX с номером N в общем значении итогового индикатора.
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора JJRSX.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор ColorZerolagJJRSX
Индикатор J_TPO с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.J2JMASign
Семафорный сигнальный индикатор, основанный на изменении направления скользящей средней J2JMA.
Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами JJRSX.JMomentum_HTF
Индикатор JMomentum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.