Autor real:

Guru

Media móvil que representa en sí una combinación lineal de la serie de suavizado EMA por la media móvil exponencial (EMA)).

El indicador utiliza la librería de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base el 16.09.2008.

Fig.1 El indicador DecEMA