Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
DecEMA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1083
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Guru
Media móvil que representa en sí una combinación lineal de la serie de suavizado EMA por la media móvil exponencial (EMA)).
El indicador utiliza la librería de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base el 16.09.2008.
Fig.1 El indicador DecEMA
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1382
Este Asesor Experto utiliza el aprendizaje por medio de los vectores de soporte para analizar el historial de precios y dar señales para operaciones futuras.Exp_BBands_Stop
Sistema de trading basado en las señales que se obtienen del indicador BBands_Stop_v1.
Este sistema de trading se basa en las señales que se obtienen del indicador BBSqueeze.Fractales X-barras
El indicador Fractales X-barras permite definir el número de barras a la izquierda y la derecha del fractal. Es bueno como para local, pero para extremos globales