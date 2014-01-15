CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

DecEMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1083
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
decema.mq5 (7.78 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Guru

Media móvil que representa en sí una combinación lineal de la serie de suavizado EMA por la media móvil exponencial (EMA)).

El indicador utiliza la librería de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base el 16.09.2008.

Fig.1 El indicador DecEMA

Fig.1 El indicador DecEMA

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1382

Support Vector Machine Learning Trader Support Vector Machine Learning Trader

Este Asesor Experto utiliza el aprendizaje por medio de los vectores de soporte para analizar el historial de precios y dar señales para operaciones futuras.

Exp_BBands_Stop Exp_BBands_Stop

Sistema de trading basado en las señales que se obtienen del indicador BBands_Stop_v1.

Exp_BBSqueeze Exp_BBSqueeze

Este sistema de trading se basa en las señales que se obtienen del indicador BBSqueeze.

Fractales X-barras Fractales X-barras

El indicador Fractales X-barras permite definir el número de barras a la izquierda y la derecha del fractal. Es bueno como para local, pero para extremos globales