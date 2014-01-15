Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_BBSqueeze - Asesor Experto para MetaTrader 5
El Asesor Experto Exp_BBSqueeze se basa en las señales que se obtienen del indicador BBSqueeze. Las señales de compraventa se forman cuando la barra se cierra, siempre que el histograma esté cambiando de color.
Para poder operar con este Expert Advisor hay que poner el archivo compilado BBSqueeze.ex5 en terminal_data_directory\MQL5\Indicators.
Las pruebas que se muestran a continuación se realizaron con los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante las pruebas no se utilizaron ni Stop Loss ni Take Profit.
Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo
Resultados de las pruebas sobre USDCHF H4 en 2011:
Fig. 2. Resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1071
