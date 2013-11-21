请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Guru
此移动均线代表它自身的 EMA 平滑序列的线形组合，采用指数平均算法 (EMA)。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 16.09.2008.
图例.1 DecEMA 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1382
Exp_VininI_Trend_LRMA
此 Exp_VininI_Trend_LRMA 交易系统基于 VininI_Trend_LRMA 指标的趋势方向改变。Exp_VininI_Trend
此 Exp_VininI_Trend 交易系统基于 VininI_Trend 指标的趋势方向改变。
Exp_ColorXADX
此交易系统基于 ColorXADX 指标的趋势方向改变和趋势力量。T3MACO
使用 T3 平均的振荡器。