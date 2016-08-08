コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

DecEMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
1071
(17)
decema.mq5 (7.78 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
実際の著者：

Guru

指数移動平均（Exponential Moving Average、EMA）によるEMA平滑シリーズの線形結合を表す移動平均。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は初めにMQL4で実装され2008年9月16日にコードベースで公開されました。

図1 DecEMA指標

