Este Asesor Experto ("svmTrader") ha sido escrito como un ejemplo de utilización de la herramienta de aprendizaje mediante vectores de soporte (es posible descargar una copia de dicha herramienta desde MQL5 Market). El Asesor Experto funciona de la manera siguiente:

Se crean dos máquinas nuevas de vectores de soporte usando la biblioteca svMachineTool. Una se configura para dar señales de 'compra' y la otra para dar señales de 'venta'. Se inicializan siete indicadores estándar con sus manejadores almacenados en una matriz de enteros (Nota: se puede utilizar cualquier combinación de indicadores como entrada, solo deben pasarse a las svm en una sola matriz de enteros). La matriz de manejadores de indicadores se pasan a las dos máquinas de vectores de soporte. Usando la matriz de manejadores de indicadores y otros parámetros, se utiliza el histórico de precios para generar entradas y salidas precisas que se utilizan para el entrenamiento de las máquinas de vectores de soporte. Una vez generadas todas las entradas y salidad, ambas máquinas estan entrenadas. Las máquinas así entrenadas se utilizan en el EA para señalizar nuevas operaciones de compra y venta. Cuando aparece una nueva señal de compra o venta, se ejecuta la transacción y se establecen el Stop Loss y el Take Profit manualmente.

Con suerte el Asesor Experto le permitirá experimentar un poco con la Herramienta. Recomiendo copiar/cambiar/modificar el Asesor Experto para acomodarlo a su estilo de trading.