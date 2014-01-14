Autor real:

Guru

Média Móvel que representa em si uma combinação linear da série EMA suavizada pela Média Móvel Exponencial (EMA).

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 16.09.2008.

Fig.1 Indicador DecEMA