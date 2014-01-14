Participe de nossa página de fãs
DecEMA - indicador para MetaTrader 5
- 1323
-
Autor real:
Guru
Média Móvel que representa em si uma combinação linear da série EMA suavizada pela Média Móvel Exponencial (EMA).
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 16.09.2008.
Fig.1 Indicador DecEMA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1382
