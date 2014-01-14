CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

DecEMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1323
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
decema.mq5 (7.78 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Guru

Média Móvel que representa em si uma combinação linear da série EMA suavizada pela Média Móvel Exponencial (EMA).

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 16.09.2008.

Fig.1 Indicador DecEMA

Fig.1 Indicador DecEMA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1382

A classe para desenhar o indicador RSI usando o buffer anel. A classe para desenhar o indicador RSI usando o buffer anel.

A classe foi projetada para cálculo do indicador técnico Índice de Força Relativa Relative Strength Index, RSI) utilizando o algoritmo do buffer anel.

Exp_EF_distance Exp_EF_distance

Sistema de negociação baseado na variação da direção de tendência mostrado pelo indicador EF_distance e na força da tendência determinado pelo indicador Flat-Trend.

Índice de Tendência Direcional Blau_DTI Índice de Tendência Direcional Blau_DTI

Indicador Índice de Tendência Direcional(DTI) por William Blau.

X-bars Fractals X-bars Fractals

O indicador X-bars Fractals permite definir o número de barras à esquerda e à direita do fractal. É bom para verificação dos extremos globais.