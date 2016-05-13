und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
DecEMA - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 846
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Guru
Der gleitende Durchschnitt der sich selbst durch eine lineare Kombination von EMA Glättungsperioden des Exponential Moving Average (EMA) darstellt.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 16.09.2008.
Abb.1 Der DecEMA Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1382
Der X-bars Fractals Indikator erlaubt die Einstellung der Anzahl von Balken, die sich links und rechts vom Fraktal befinden. Gut geeignet sowohl für lokale, als auch für globale ExtremaEin Beispiel wie man CSV-Dateien wie Tabellen verarbeitet
Die CSV Datei wurde geschrieben um Wirtschaftnachrichten zu schreiben, aber es gab ein Problem, bei dem das Terminal nicht zwischen Zeilen unterschied, genauer gesagt deren Nummer wenn mit der CSV-Datei gearbeitet wurde. Daher habe ich beschlossen meine Lösung des Problems zu teilen.
Der Woodies CCI Patterns IndikatorExp_ColorXADX
Das Handelssystem basiert auf Änderung der Trendrichtung und Stärke des Trends welche durch den ColorXADX Indikator dargestellt wird.