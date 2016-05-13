Der echte Autor:

Guru

Der gleitende Durchschnitt der sich selbst durch eine lineare Kombination von EMA Glättungsperioden des Exponential Moving Average (EMA) darstellt.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 16.09.2008.

Abb.1 Der DecEMA Indikator