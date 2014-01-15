El Asesor Experto Exp_BBands_Stop se basa en las señales que se obtienen del indicador BBands_Stop_v1. La señal de compraventa se produce cuando el indicador cambia de posición y de color mientras la barra se está cerrando.

Para poder operar con este Asesor Experto hay que poner el archivo del indicador compilado BBands_Stop_v1.ex5 en terminal_data_directory\MQL5\Indicators.

Las pruebas que se muestran a continuación se han ejecutado con los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante las pruebas no se han utilizado Stop Loss ni Take Profit.

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

Resultados de las pruebas para USDCHF H4 en 2011:

Fig. 2. Resultados de las pruebas