Индикаторы

DecEMA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2471
(17)
Реальный автор:

Guru

Мувинг, представляющий из себя линейную комбинацию последовательных сглаживаний кривой EMA алгоритмом экспоненциального скользящего среднего (EMA).

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 16.09.2008.

Рис.1 Индикатор DecEMA

X-bars Fractals X-bars Fractals

Индикатор X-bars Fractals позволяет отдельно указывать кол-во баров слева и справа от фрактала. Хорошо подходит для определения как локальных, так и глобальных экстремумов.

Пример работы с CSV файлом, как с таблицей Пример работы с CSV файлом, как с таблицей

Написал CSV файл для того, чтобы записать туда экономические новости, но столкнулся с проблемой, что Терминал при работе с CSV не различает строки, а точнее их номер. Потому решил поделиться своим решением данной проблемы

Класс для построения RSI с использованием кольцевого буфера Класс для построения RSI с использованием кольцевого буфера

Класс предназначен для расчета технического индикатора Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) с использованием алгоритма кольцевого буфера.

Exp_EF_distance Exp_EF_distance

Торговая система на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором EF_distance и силы тренда, определяемого индикатором Flat-Trend.