Реальный автор:

Guru

Мувинг, представляющий из себя линейную комбинацию последовательных сглаживаний кривой EMA алгоритмом экспоненциального скользящего среднего (EMA).

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 16.09.2008.

Рис.1 Индикатор DecEMA