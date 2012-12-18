Ставь лайки и следи за новостями
DecEMA - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров: 2471
- 2471
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Guru
Мувинг, представляющий из себя линейную комбинацию последовательных сглаживаний кривой EMA алгоритмом экспоненциального скользящего среднего (EMA).
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 16.09.2008.
Рис.1 Индикатор DecEMA
