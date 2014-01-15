Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Fractales X-barras - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2299
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Se diferencia del indicador de fractales en lo siguiente:
- permite dibujar fractales con cualquier número de barras a ambos lados del fractal;
- permite dibujar los llamados fractales asimétricos mostrando número diferente de barras a la izquierda y la derecha del extremo.
El fractal con 10 lados (izquierdo) y 5 (derecho):
Recomendaciones:
- El indicador con lados de gran parámetro define perfectamente el mínimo / máximo global, que puede ser un importante nivel de apoyo / resistencia, así como ser uno de los puntos para dibujar líneas de tendencia (que, por ejemplo, fue utilizado en el indicador de líneasde tendencia automática);
- Los fractales de buen filtro de parámetros asimétricos que tienen pocas probabilidades de ser locales mínimos / máximos. Para asegurarse de que se pueden comparar, por ejemplo, los parámetros de (2, 2), que son idénticos a los fractales estándar y los parámetros de (7, 2).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1381
Este sistema de trading se basa en las señales que se obtienen del indicador BBSqueeze.DecEMA
Media móvil que representa en sí una combinación lineal de la serie de suavizado EMA por la media móvil exponencial (EMA).
Esta clase es la versión simplificada de la clase CArrayRing: tiene un tamaño predeterminado fijo de 256 elementos, es más rápido y permite organizar una mini serie, indicador minibuffers, buffers de tamaños cortos para almacenar datos intermedios corrientes dentro del EA o del indicador.Exp_Bezier
Sistema de trading basado en el cambio de dirección de una curva de Bézier universal.