Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
A classe para desenhar o indicador AMA usando o buffer anel. - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1848
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A classe CAMAOnRingBuffer foi projetada para cálculo do indicador técnico Média Móvel Adaptativa (Adaptive Moving Average, AMA) utilizando o algoritmo do buffer anel.
Declaração
class CAMAOnRingBuffer : public CArrayRing
Título
#include <IncOnRingBuffer\CAMAOnRingBuffer.mqh>
O arquivo da classe CAMAOnRingBuffer.mqh deve ser colocado na pasta IncOnRingBuffer que precisa ser criada em MQL5\Include\. Dois arquivos com exemplos são utilizados pela classe a partir desta pasta que está anexado para a descrição. Arquivo da classe do buffer anel e da classe Efficiency Ratio também devem estar nesta pasta.
Métodos de classe
//--- Método de inicialização: bool Init( // Se com erro vai retornar - "false", se bem sucedido - "true" int period = 10, // período AMA int fast_period = 2, // período rápido EMA int slow_period = 30, // período lento EMA int size_buffer = 256, // o tamanho do buffer anel, o número de dados armazenados bool as_series = false // "true", se for uma série temporal, "false" se houver uma indexação comum nos dados de entrada );
//--- Método de cálculo baseado em série de tempo ou no buffer do indicador: int MainOnArray( // retorna o número de elementos processados const int rates_total, // o tamanho da array[] const int prev_calculated, // elementos processados na chamada anterior const double &array[] // a array dos valores de entrada );
//--- Método de cálculo com base em elementos de série separados da array
double MainOnValue( // retorna o valor AMA para o elemento configurado
const int rates_total, // o tamanho da array
const int prev_calculated, // elementos processados da array
const int begin, // a partir de onde os dados significativos da array iniciam
const double value, // o valor do elemento da array
const int index // o índice do elemento
);
//--- Métodos de acesso aos dados: int BarsRequired(); // Retorna o número necessário de barras para desenhar o indicador string Name(); // Retorna o nome do indicador string FastPeriod(); // Retorna o período rápido de suavização EMA int SlowPeriod(); // Retorna o período lento de suavização EMA int Period(); // Retorna o período AMA int Size(); // Retorna o tamanho do buffer anel
Os dados calculados do indicador a partir do buffer anel são possíveis de serem obtidos a partir da array usual. Por exemplo:
//--- A classe com os métodos de cálculo do indicador AMA: #include <IncOnRingBuffer\CAMAOnRingBuffer.mqh> CAMAOnRingBuffer ama; ... //+------------------------------------------------------------------+ //| função de iteração do indicador personalizado | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { //--- Cálculo do indicador baseado no preço de série temporal ama.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... //--- usando dados do buffer anel "ama", // por exemplo, copie os dados no buffer do indicador: for(int i=start;i<rates_total;i++) AMA_Buffer[i] = ama[rates_total-1-i]; // linha do indicador //--- Valor de retorno de prev_calculated para a próxima chamada: return(rates_total); }
Por favor, note que a indexação no buffer anel é a mesma que na série temporal.
Exemplos:
- O arquivo Test_AMA_OnArrayRB.mq5 calcula o indicador com base no preço da série temporal. A aplicação do método MainOnArray() é demonstrado.
- O arquivo Test_AMA_OnValueRB.mq5 demonstra a utilização do método MainOnValue(). No início, o indicador AMA é calculado e desenhado. Em seguida, com base na buffer anel deste indicador, mais um AMA é desenhado.
O resultado do trabalho do Test_AMA_OnArrayRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos
O resultado do trabalho do Test_AMA_OnValueRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos
Ao escrever código foram utilizados os desenvolvimentos da MetaQuotes Software Corp, Integer e GODZILLA.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1375
A classe foi projetada para cálculo do indicador técnico Índice de Fluxo de Dinheiro (Money Flow Index, MFI) utilizando o algoritmo do buffer anel.BrainTrend2Stop
BrainTrend2Stop é um indicador de detecção de inversão de tendência, ele é exibido pelas linhas de stops. A Intersecção da linha indica a reversão de tendência e o tempo para fechar as posições abertas anteriormente.
BrainTrend2Sig é um indicador de tendências do mercado, que atribui um símbolo tipo semáforo abaixo ou acima dos candles de acordo com a direção da tendência.RD-TrendTrigger
Oscilador que utiliza o cálculo da média T3 da Análise Técnica de Ações e Commodities (Dec. 2004).