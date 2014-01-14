A classe CAMAOnRingBuffer foi projetada para cálculo do indicador técnico Média Móvel Adaptativa (Adaptive Moving Average, AMA) utilizando o algoritmo do buffer anel.

Declaração

class CAMAOnRingBuffer : public CArrayRing

Título

#include <IncOnRingBuffer\CAMAOnRingBuffer.mqh>

O arquivo da classe CAMAOnRingBuffer.mqh deve ser colocado na pasta IncOnRingBuffer que precisa ser criada em MQL5\Include\. Dois arquivos com exemplos são utilizados pela classe a partir desta pasta que está anexado para a descrição. Arquivo da classe do buffer anel e da classe Efficiency Ratio também devem estar nesta pasta.

Métodos de classe



bool Init( int period = 10 , int fast_period = 2 , int slow_period = 30 , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &array[] );

int BarsRequired(); string Name(); string FastPeriod(); int SlowPeriod(); int Period(); int Size();

Os dados calculados do indicador a partir do buffer anel são possíveis de serem obtidos a partir da array usual. Por exemplo:

#include <IncOnRingBuffer\CAMAOnRingBuffer.mqh> CAMAOnRingBuffer ama; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { ama .MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) AMA_Buffer[i] = ama [rates_total- 1 -i]; return (rates_total); }

Por favor, note que a indexação no buffer anel é a mesma que na série temporal.

Exemplos:

O arquivo Test_AMA_OnArrayRB.mq5 calcula o indicador com base no preço da série temporal. A aplicação do método MainOnArray() é demonstrado. O arquivo Test_AMA_OnValueRB.mq5 demonstra a utilização do método MainOnValue(). No início, o indicador AMA é calculado e desenhado. Em seguida, com base na buffer anel deste indicador, mais um AMA é desenhado.

O resultado do trabalho do Test_AMA_OnArrayRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos

O resultado do trabalho do Test_AMA_OnValueRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos

Ao escrever código foram utilizados os desenvolvimentos da MetaQuotes Software Corp, Integer e GODZILLA.