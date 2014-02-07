代码库部分
使用环形缓冲区绘制AMA的类 - MetaTrader 5脚本

\MQL5\Include\IncOnRingBuffer\
carrayring.mqh (6.64 KB) 预览
ceronringbuffer.mqh (8.53 KB) 预览
camaonringbuffer.mqh (8.96 KB) 预览
\MQL5\Indicators\IncOnRingBuffer\
test_ama_onarrayrb.mq5 (2.9 KB) 预览
test_ama_onvaluerb.mq5 (3.37 KB) 预览
描述

CAMAOnRingBuffer 类设计为使用环形缓冲区算法计算自适应移动平均技术指标 (Adaptive Moving Average, AMA). 

声明

class CAMAOnRingBuffer : public CArrayRing

标题

#include <IncOnRingBuffer\CAMAOnRingBuffer.mqh>

CAMAOnRingBuffer.mqh 类文件必须放置在 IncOnRingBuffer 文件夹下, 而该文件夹需要在 MQL5\Include\ 目录下创建. 在描述部分附加了使用本类的两个例子文件. 环形缓冲区类文件和效率比率类文件也必须在此文件夹下.

类方法

//--- 初始化方法:
bool Init(                                  // 如果出错返回false, 如果成功返回true
   int            period        = 10,       // AMA 周期数
   int            fast_period   = 2,        // 快速 EMA 周期数 
   int            slow_period   = 30,       // 慢速 EMA 周期数
   int            size_buffer   = 256,      // 环形缓冲区大小, 储存的数据数
   bool           as_series     = false     // 如果是时间序列为true, 如果是通常数据的索引方式则为false
   );
//--- 基于时间序列或指标缓冲区的计算的方法:          
int MainOnArray(                  // 返回处理过的元素数量  
   const int     rates_total,     // 数组 array[] 的大小
   const int     prev_calculated, // 前一次调用处理的元素数量
   const double &array[]          // 输入数值的数组
   );
//--- //--- 基于数组中独立序列元素计算的方法           
double MainOnValue(              // 返回集合元素的 AMA 值
   const int    rates_total,     // 数组的大小
   const int    prev_calculated, // 数组中处理过的元素数量
   const int    begin,           // 数据在数组中的起点
   const double value,           // 数组中的元素值
   const int    index            // 元素索引
    );
//--- 访问数据的方法:
int    BarsRequired();   // 返回绘制指标所需的柱数
string Name();           // 返回指标名称
string FastPeriod();       // 返回快速EMA平滑周期数  
int     SlowPeriod();       // 返回慢速EMA平滑周期数
int    Period();            // 返回AMA周期数
int    Size();           // 返回环形缓冲区的大小

以通常数组的方式从环形缓冲区取得计算的指标值. 例子:

//--- 包含计算 AMA 指标方法的类:
#include <IncOnRingBuffer\CAMAOnRingBuffer.mqh>
CAMAOnRingBuffer ama;

...

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int    rates_total, 
                const int    prev_calculated, 
                const int    begin, 
                const double &price[]) 
  {
//--- 基于价格时间序列计算指标:
   ama.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price);

...

//--- 使用环形缓冲区 "ama",
//    例如把数据复制到指标缓冲区:
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
      AMA_Buffer[i] = ama[rates_total-1-i];          // 指标线

//--- 返回 prev_calculated 的值以便下次调用:
   return(rates_total);
  }

请注意环形缓冲区的索引方式和时间序列相同.

例子

  1. Test_AMA_OnArrayRB.mq5 文件基于价格时间序列计算指标. 演示了 MainOnArray() 方法的应用
  2. Test_AMA_OnValueRB.mq5 文件演示了 MainOnValue() 方法的使用. 首先计算和绘制AMA指标. 然后在指标环形缓冲区基础上绘制另外一条AMA. 


Test_AMA_OnArrayRB.mq5 使用256个元素大小环形缓冲区的运行结果



Test_AMA_OnValueRB.mq5 使用256个元素大小环形缓冲区的运行结果

 

MetaQuotes 软件公司.开发过程中, 使用了Integer 和 GODZILLA的部分代码.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1375

