描述

CAMAOnRingBuffer 类设计为使用环形缓冲区算法计算自适应移动平均技术指标 (Adaptive Moving Average, AMA).

声明

class CAMAOnRingBuffer : public CArrayRing

标题

#include <IncOnRingBuffer\CAMAOnRingBuffer.mqh>

CAMAOnRingBuffer.mqh 类文件必须放置在 IncOnRingBuffer 文件夹下, 而该文件夹需要在 MQL5\Include\ 目录下创建. 在描述部分附加了使用本类的两个例子文件. 环形缓冲区类文件和效率比率类文件也必须在此文件夹下.

类方法

bool Init( int period = 10 , int fast_period = 2 , int slow_period = 30 , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &array[] );

int BarsRequired(); string Name(); string FastPeriod(); int SlowPeriod(); int Period(); int Size();

以通常数组的方式从环形缓冲区取得计算的指标值. 例子:

#include <IncOnRingBuffer\CAMAOnRingBuffer.mqh> CAMAOnRingBuffer ama; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { ama .MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) AMA_Buffer[i] = ama [rates_total- 1 -i]; return (rates_total); }

请注意环形缓冲区的索引方式和时间序列相同.

例子

Test_AMA_OnArrayRB.mq5 文件基于价格时间序列计算指标. 演示了 MainOnArray() 方法的应用 Test_AMA_OnValueRB.mq5 文件演示了 MainOnValue() 方法的使用. 首先计算和绘制AMA指标. 然后在指标环形缓冲区基础上绘制另外一条AMA.