CAMAOnRingBufferクラスはリングバッファrアルゴリズムを使用した適応移動平均(Adaptive Moving Average、AMA) の計算のために設計されています。

class CAMAOnRingBuffer : public CArrayRing

#include <IncOnRingBuffer\CAMAOnRingBuffer.mqh>

CAMAOnRingBuffer.mqhクラスファイルはMQL5\Include\に作成されたIncOnRingBufferフォルダに配置されます。クラスによって使用されるこのフォルダから2つのファイルがの例が説明に添付されています。リングバッファと効率比クラスファイルもこのフォルダになければなりません。

bool Init( int period = 10 , int fast_period = 2 , int slow_period = 30 , int size_buffer = 256 , bool as_series = false ); int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &array[] );

リングバッファからの指標の計算されたデータを取得するは、通常の配列から同様に可能です。例を示します。

#include <IncOnRingBuffer\CAMAOnRingBuffer.mqh> CAMAOnRingBuffer ama; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { ama .MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) AMA_Buffer[i] = ama [rates_total- 1 -i]; return (rates_total); }

リングバッファでの索引付けは時系列と同じであることにご注意ください。

Test_AMA_OnArrayRB.mq5ファイルは価格の時系列に基づいて指標を計算します。MainOnArray() メソッドの適用が実証されます。 Test_AMA_OnValueRB.mq5ファイルはMainOnValue()メソッドの使用法を実証します。初めにAMA指標が計算されて描画されます。この指標のリングバッファに基づいて、もう1つのAMA指標が算出されます。