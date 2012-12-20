Описание

Класс CAMAOnRingBuffer предназначен для расчета технического индикатора Адаптивное Скользящее Среднее (Adaptive Moving Average, AMA) с использованием алгоритма кольцевого буфера.

Декларация

class CAMAOnRingBuffer : public CArrayRing

Заголовок

#include <IncOnRingBuffer\CAMAOnRingBuffer.mqh>

Файл класса CAMAOnRingBuffer.mqh нужно поместить в папку IncOnRingBuffer, которую необходимо создать в MQL5\Include\. К описанию прикреплены два файла с примерами, которые используют класс из этой папки. Файл с классом кольцевого буфера и с классом Efficiency Ratio тоже должны быть в этой папке.

Методы класса

bool Init( int period = 10 , int fast_period = 2 , int slow_period = 30 , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &array[] );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double value, const int index );

int BarsRequired(); string Name(); int FastPeriod(); int SlowPeriod(); int Period(); int Size();

Получать рассчитанные данные индикатора из кольцевого буфера можно как из обычного массива. Например:

#include <IncOnRingBuffer\CAMAOnRingBuffer.mqh> CAMAOnRingBuffer ama; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { ama .MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) AMA_Buffer[i] = ama [rates_total- 1 -i]; return (rates_total); }

Обратите внимание, что индексация в кольцевом буфере как в таймсерии.

Примеры

Файл Test_AMA_OnArrayRB.mq5 - рассчитывает индикатор на основе ценовой таймсерии. Демонстрируется применение метода MainOnArray() Файл Test_AMA_OnValueRB.mq5 демонстрирует использование метода MainOnValue(). Сначала рассчитывается и строится индикатор AMA. Затем на основе кольцевого буфера этого индикатора строится еще один AMA.