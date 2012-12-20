CodeBaseРазделы
Индикаторы

Класс для построения AMA с использованием кольцевого буфера - индикатор для MetaTrader 5

Konstantin Gruzdev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
\MQL5\Include\IncOnRingBuffer\
carrayring.mqh (6.71 KB) просмотр
ceronringbuffer.mqh (8.51 KB) просмотр
camaonringbuffer.mqh (8.96 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\OnRingBuffer\
test_ama_onarrayrb.mq5 (2.9 KB) просмотр
test_ama_onvaluerb.mq5 (3.38 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание

Класс CAMAOnRingBuffer предназначен для расчета технического индикатора Адаптивное Скользящее Среднее (Adaptive Moving Average, AMA) с использованием алгоритма  кольцевого буфера

Декларация

class CAMAOnRingBuffer : public CArrayRing

Заголовок

#include <IncOnRingBuffer\CAMAOnRingBuffer.mqh>

Файл класса CAMAOnRingBuffer.mqh нужно поместить в папку IncOnRingBuffer, которую необходимо создать в MQL5\Include\. К описанию прикреплены два файла с примерами, которые используют класс из этой папки. Файл с классом кольцевого буфера и с классом Efficiency Ratio тоже должны быть в этой папке.

Методы класса

//--- метод инициализации:
bool Init(                                  // возвращает false при ошибке, при успехе - true
   int            period        = 10,       // период AMA 
   int            fast_period   = 2,        // период быстрой EMA 
   int            slow_period   = 30,       // период медленной EMA
   int            size_buffer   = 256,      // размер кольцевого буфера, количество хранимых данных
   bool           as_series     = false     // true, если таймсерия, false - обычная индексация входных данных
   );
//--- метод расчета на основе таймсерии или индикаторного буфера:          
int MainOnArray(                  // возвращает количество обработанных элементов  
   const int     rates_total,     // размер массива array[]
   const int     prev_calculated, // обработано элементов на предыдущем вызове
   const double &array[]          // массив входных значений
   );
//--- метод расчета на основе отдельных последовательных элементов массива           
double MainOnValue(              // возвращает значение AMA для заданного элемента
   const int    rates_total,     // размер массива
   const int    prev_calculated, // обработано элементов массива
   const int    begin,           // откуда начинаются значимые данные массива
   const double value,           // значение элемента массива
   const int    index            // индекс элемента
   );
//--- методы доступа к дынным:
int    BarsRequired();   // Возвращает необходимое количество баров для построения индикатора
string Name();           // Возвращает имя индикатора
int    FastPeriod();     // Возвращает период быстрой EMA
int    SlowPeriod();     // Возвращает период медленной EMA
int    Period();         // Возвращает период AMA
int    Size();           // Возвращает размер кольцевого буфера

Получать рассчитанные данные  индикатора из кольцевого буфера можно как из обычного массива. Например:

//--- класс с методами расчета индикатора AMA:
#include <IncOnRingBuffer\CAMAOnRingBuffer.mqh>
CAMAOnRingBuffer ama;

...

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int    rates_total, 
                const int    prev_calculated, 
                const int    begin, 
                const double &price[]) 
  {
//--- расчет индикатора на основе ценовой таймсерии:
   ama.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price);

...

//--- используем данные из кольцевого буфера "ama",
//    например, скопируем данные в индикаторный буфер:
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
      AMA_Buffer[i] = ama[rates_total-1-i];          // линия индикатора

//--- return value of prev_calculated for next call:
   return(rates_total);
  }

Обратите внимание, что индексация в кольцевом буфере как в таймсерии.

Примеры

  1. Файл Test_AMA_OnArrayRB.mq5 - рассчитывает индикатор на основе ценовой таймсерии. Демонстрируется применение метода MainOnArray()
  2. Файл  Test_AMA_OnValueRB.mq5 демонстрирует использование метода MainOnValue(). Сначала рассчитывается и строится индикатор AMA. Затем на основе кольцевого буфера этого индикатора строится еще один AMA. 


Результат работы Test_AMA_OnArrayRB.mq5 с размером кольцевого буфера в 256 элементов



Результат работы Test_AMA_OnValueRB.mq5 с размером кольцевого буфера в 256 элементов

 

При написании кода использовались наработки MetaQuotes Software Corp.Integer и GODZILLA

