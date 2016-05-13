Beschreibung

Die Klasse CAMAOnRingBuffer zur Berechnung des technischen Indikators Adaptive Moving Average (Adaptive Moving Average, AMA) mit Hilfe des Algorithmus des Ringbuffers entworfen.

Deklaration

class CAMAOnRingBuffer : public CArrayRing

Titel

#include <IncOnRingBuffer\CAMAOnRingBuffer.mqh>

Die Datei der CAMAOnRingBuffer.mqh Klasse muss in den IncOnRingBuffer Ordner kopiert werden, der in MQL5\Include\ erzeugt werden muss. Zwei Dateien mit Beispielen die von dieser Klasse verwendet werden wurden dieser Beschreibung angehängt. Die Datei mit der Klasse des Ringbuffers und die Klasse des Efficiency Ratio müssen sich auch in diesem Ordner befinden.

Klassenmethoden

bool Init( int period = 10 , int fast_period = 2 , int slow_period = 30 , int size_buffer = 256 , bool as_series = false ); int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &array[] ); int BarsRequired(); string Name(); string FastPeriod(); int SlowPeriod(); int Period(); int Size();

Die berechneten Daten des Indikators vom Ringbuffer zu erhalten ist wie bei gewöhnlichen Arrays möglich. Zum Beispiel:

#include <IncOnRingBuffer\CAMAOnRingBuffer.mqh> CAMAOnRingBuffer ama; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { ama .MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) AMA_Buffer[i] = ama [rates_total- 1 -i]; return (rates_total); }

Beachten Sie, dass die Indexierung für den Ringbuffer die gleiche ist, wie für Zeitreihen.

Beispiele

Die Datei Test_AMA_OnArrayRB.mq5 berechnet den Indikator auf Basis der Preiszeitreihe. Die Anwendung der MainOnArray() Methode wird demonstriert Die Test_AMA_OnValueRB.mq5 Datei demonstriert die Verwendung der MainOnValue() Methode. Zuerst wird der AMA Indikator berechnet und gezeichnet. Dann wird auf Basis des Ringbuffers des Indikators der AMA gezeichnet.