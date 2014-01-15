El sistema de comercio Exp_VininI_Trend_LRMA se basa en los cambios de dirección de la tendencia que muestra el indicador VininI_Trend_LRMA.

La señal se forma cuando la barra se cierra dependiendo del algoritmo elegido en el parámetro de entrada para la formación de señales

input AlgMode Mode=BREAKDOWN;

Son posibles dos variantes del algoritmo:

El avance de los niveles del indicador Nivel superior y el Nivel inferior; cambio de dirección del indicador.

Para eliminar la activación del indicador de la volatilidad plana del Asesor Experto ChangeOfVolatility deben ser añadidos en este Asesor Experto qué nivel determina si hay suficiente fuerza en la tendencia en la posición abierta. El filtrado de las transacciones se realiza por el parámetro de entrada de este indicador:

input uint MaxTrendLevel= 60 ;

El filtrado de las transacciones es llevado a cabo solo por la entrada, las salidas son sin filtrar.

Hay que colocar los ficheros compilados VininI_Trend_LRMA.ex5 y ChangeOfVolatility.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

El Asesor Experto Exp_VininI_Trend_LRMA_ es el mismo Asesor Experto pero sin el uso del indicador de volatilidad!

Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.

Resultados de la prueba para USDCHF H4 en 2011:

Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas