Торговая система Exp_VininI_Trend_LRMA построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором VininI_Trend_LRMA.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, в зависимости от выбранного алгоритма формирования сигналов с помощью входного параметра:

input AlgMode Mode=BREAKDOWN;

Возможно два варианта алгоритмов:

Пробой уровней UpLevel и DnLevel индикатором; Изменение направления движения индикатора.

Для устранения срабатывания эксперта на флэте, в него добавлен индикатор волатильности - ChangeOfVolatility, уровень которого определяет, достаточно ли силы тренда для открывания позиции. Фильтрация сделок осуществляется входным параметром этого индикатора:

input uint MaxTrendLevel= 60 ;

Фильтрация сделок осуществляется только по входам, выходы - без фильтров.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов VininI_Trend_LRMA.ex5 и ChangeOfVolatility.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Эксперт Exp_VininI_Trend_LRMA_ - это тот же самый эксперт, но без использования индикатора волатильности!

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования