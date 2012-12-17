CodeBaseРазделы
Exp_VininI_Trend_LRMA - эксперт для MetaTrader 5

Торговая система Exp_VininI_Trend_LRMA построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором VininI_Trend_LRMA.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, в зависимости от выбранного алгоритма формирования сигналов с помощью входного параметра:

input AlgMode Mode=BREAKDOWN;     //алгоритм для входа в рынок

Возможно два варианта алгоритмов:

  1. Пробой уровней UpLevel и DnLevel индикатором;
  2. Изменение направления движения индикатора.

Для устранения срабатывания эксперта на флэте, в него добавлен индикатор волатильности - ChangeOfVolatility, уровень которого определяет, достаточно ли силы тренда для открывания позиции. Фильтрация сделок осуществляется входным параметром этого индикатора:

input uint MaxTrendLevel=60; // Уровень тренда достаточный для сделки (диапазон 0/100)

Фильтрация сделок осуществляется только по входам, выходы - без фильтров.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов VininI_Trend_LRMA.ex5 и ChangeOfVolatility.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Эксперт Exp_VininI_Trend_LRMA_ - это тот же самый эксперт, но без использования индикатора волатильности!

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

 Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

ytg_Japan_Candles ytg_Japan_Candles

Индикатор свечных комбинаций (Японские свечи).

Класс для построения Stochastic с использованием кольцевого буфера Класс для построения Stochastic с использованием кольцевого буфера

Класс предназначен для расчета технического индикатора Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator) с использованием алгоритма кольцевого буфера.

Breakout Bars Trend v2 Breakout Bars Trend v2

Вторая (исправленная и дополненная) версия альтернативного индикатора для определения тренда на основе пробойных баров и расстояния от экстремумов. Добавлены уровни разворота и размеры предыдущих трендов.

Упрощенный класс кольцевого буфера CArrayRing256 Упрощенный класс кольцевого буфера CArrayRing256

Класс является упрощенной версией CArrayRing: имеет предопределенный фиксированный размер в 256 элементов, быстрее, и позволяет самостоятельно организовывать внутри советника или индикатора минитаймсерии, индикаторные минибуфера, короткие буфера для хранения промежуточных потоковых данных.