Exp_VininI_Trend_LRMA - эксперт для MetaTrader 5
Торговая система Exp_VininI_Trend_LRMA построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором VininI_Trend_LRMA.
Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, в зависимости от выбранного алгоритма формирования сигналов с помощью входного параметра:
input AlgMode Mode=BREAKDOWN; //алгоритм для входа в рынок
Возможно два варианта алгоритмов:
- Пробой уровней UpLevel и DnLevel индикатором;
- Изменение направления движения индикатора.
Для устранения срабатывания эксперта на флэте, в него добавлен индикатор волатильности - ChangeOfVolatility, уровень которого определяет, достаточно ли силы тренда для открывания позиции. Фильтрация сделок осуществляется входным параметром этого индикатора:
input uint MaxTrendLevel=60; // Уровень тренда достаточный для сделки (диапазон 0/100)
Фильтрация сделок осуществляется только по входам, выходы - без фильтров.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов VininI_Trend_LRMA.ex5 и ChangeOfVolatility.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Эксперт Exp_VininI_Trend_LRMA_ - это тот же самый эксперт, но без использования индикатора волатильности!
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
