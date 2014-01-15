Pon "Me gusta" y sigue las noticias
VininI_Trend_LRMA - indicador para MetaTrader 5
1083
Autor real:
Victor Nicolaev
Un indicador de tendencia que determina sus valores en base a las señales tomadas de la media móvil LRMA y un grupo de sus líneas de señal cuyos períodos cambian en la progresión aritmética.
El indicador utiliza la librería de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base el 19.09.2008.
Fig.1 El indicador VininI_Trend_LRMA
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1360
