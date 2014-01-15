CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

VininI_Trend_LRMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1083
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
indicatorsalgorithms.mqh (25.71 KB) ver
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
vinini_trend_lrma.mq5 (10.11 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Victor Nicolaev

Un indicador de tendencia que determina sus valores en base a las señales tomadas de la media móvil LRMA y un grupo de sus líneas de señal cuyos períodos cambian en la progresión aritmética.

El indicador utiliza la librería de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base el 19.09.2008.

Fig.1 El indicador VininI_Trend_LRMA

Fig.1 El indicador VininI_Trend_LRMA

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1360

CSelectFile CSelectFile

Clase de interfaz gráfica de selección de archivos.

Exp_CorrectedAverage Exp_CorrectedAverage

Sistema de avance con la media móvil CorrectedAverage.

TradeStatisticsPanel TradeStatisticsPanel

Panel de la pantalla de parámetros estadísticos calculados en base al historial de las operaciones.

CTradeStatistics CTradeStatistics

Clase para el cálculo de los parámetros de enumeración ENUM_STATISTICS