ytg_Japan_Candles - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Yuriy Tokman

Descripcion:

Las combinaciones de velas son tomadas del libro "Velas japonesas" de Elder.

Este indicador muestra las siguientes combinaciones de vela:

  • Bullish hammer;
  • Bullish engulfing;
  • Bullish dark cloud cover;
  • Dodge;
  • Bearish cloud gap;
  • Bearish dark cloud cover;
  • Bearish engulfing;
  • Bearish hammer. 

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 15.09.2008. 

Fig.1 Indicador ytg_Japan_Candles

Fig.1 Indicador ytg_Japan_Candles

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1373

