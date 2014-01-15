Autor real:

Yuriy Tokman

Descripcion:

Las combinaciones de velas son tomadas del libro "Velas japonesas" de Elder.

Este indicador muestra las siguientes combinaciones de vela:

Bullish hammer;

Bullish engulfing;

Bullish dark cloud cover;

Dodge;

Bearish cloud gap;

Bearish dark cloud cover;

Bearish engulfing;

Bearish hammer.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 15.09.2008.

Fig.1 Indicador ytg_Japan_Candles