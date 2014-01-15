Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ytg_Japan_Candles - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1532
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Yuriy Tokman
Descripcion:
Las combinaciones de velas son tomadas del libro "Velas japonesas" de Elder.
Este indicador muestra las siguientes combinaciones de vela:
- Bullish hammer;
- Bullish engulfing;
- Bullish dark cloud cover;
- Dodge;
- Bearish cloud gap;
- Bearish dark cloud cover;
- Bearish engulfing;
- Bearish hammer.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 15.09.2008.
Fig.1 Indicador ytg_Japan_Candles
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1373
AroonSignal
Indicador basado en los valores del indicador Aroon.Exp_VininI_Trend_LRMA
El sistema de comercio Exp_VininI_Trend_LRMA se basa en los cambios de dirección de la tendencia que muestra el indicador VininI_Trend_LRMA.
ParkinsonHistVolatility
Volatilidad histórica de Parkinson.HistVolatility
Este indicador calcula la volatilidad histórica clásica de un activo financiero.