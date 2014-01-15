El sistema de comercio Exp_VininI_Trend_LRMA se basa en los cambios de dirección de la tendencia que muestra el indicador VininI_Trend_LRMA.

Alerta de Cambio para el indicador original barmenteros que compara cuatro tipos de regresión (lineal, cuadrática, logarítmica y exponencial) y elige la que mejor se ajusta a los datos analizados.