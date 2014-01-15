CodeBaseSecciones
AroonSignal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
aroonsignal.mq5 (8.15 KB) ver
Indicador basado en los valores del indicador Aroon.

Fig.1 El indicador AroonSignal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1065

