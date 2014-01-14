Participe de nossa página de fãs
O sistema de negociação Exp_VininI_Trend_LRMA se baseia na variação da direção da tendência do indicador VininI_Trend_LRMA.
O sinal é formado após o fechamento da barra e depende do algoritmo escolhido nos parâmetros de entrada para a formação do sinal.
input AlgMode Mode=BREAKDOWN; //algoritmo para entrada no mercado
É possível escolher duas variantes do algoritmo:
- O rompimento dos níveis de UpLevel e DnLevel do indicador;
- Variação da direção do indicador.
Para eliminar o acionamento do Expert Advisor no mercado lateralizado, o indicador ChangeOfVolatility deve ser adicionado à este Expert Advisor para determinar a que nível se tem uma força de tendência suficiente para abrir uma posição. A filtração das negociações são realizadas pelo parâmetro de entrada do indicador:
input uint MaxTrendLevel=60; // Nível de tendência suficiente para realizar uma negociação (faixa de 0/100)
A filtração das negociações são realizadas somente na abertura, os fechamentos são sem filtragem.
Coloque o arquivos compilados VininI_Trend_LRMA.ex5 e ChangeOfVolatility.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
O Expert Advisor Exp_VininI_Trend_LRMA_ é o mesmo Expert Advisor, mas sem o indicador de volatilidade!
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
