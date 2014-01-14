CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_VininI_Trend_LRMA - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1069
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O sistema de negociação Exp_VininI_Trend_LRMA se baseia na variação da direção da tendência do indicador VininI_Trend_LRMA.

O sinal é formado após o fechamento da barra e depende do algoritmo escolhido nos parâmetros de entrada para a formação do sinal.

input AlgMode Mode=BREAKDOWN;     //algoritmo para entrada no mercado

É possível escolher duas variantes do algoritmo:

  1. O rompimento dos níveis de UpLevel e DnLevel do indicador;
  2. Variação da direção do indicador.

Para eliminar o acionamento do Expert Advisor no mercado lateralizado, o indicador ChangeOfVolatility deve ser adicionado à este Expert Advisor para determinar a que nível se tem uma força de tendência suficiente para abrir uma posição. A filtração das negociações são realizadas pelo parâmetro de entrada do indicador:

input uint MaxTrendLevel=60; // Nível de tendência suficiente para realizar uma negociação (faixa de 0/100)

A filtração das negociações são realizadas somente na abertura, os fechamentos são sem filtragem.

Coloque o arquivos compilados VininI_Trend_LRMA.ex5 e ChangeOfVolatility.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

O Expert Advisor Exp_VininI_Trend_LRMA_ é o mesmo Expert Advisor, mas sem o indicador de volatilidade!

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

 Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1366

Ergodic CSI-Oscillator Blau_Ergodic_CSI Ergodic CSI-Oscillator Blau_Ergodic_CSI

Ergodic CSI-Oscillator por William Blau.

Breakout Bars Trend v2 Breakout Bars Trend v2

A segunda versão (editado e adicionada) do indicador alternativo para a definição de tendências com base nas barras de ruptura e da distância das extremidades. Os níveis de ruptura e tamanho das tendências anteriores são adicionados.

ytg_Japan_Candles ytg_Japan_Candles

Indicador de combinações de velas (Velas Japonesas).

Ergodic CMI-Oscillator Blau_Ergodic_CMI Ergodic CMI-Oscillator Blau_Ergodic_CMI

Ergodic CMI-Oscillator por Willam Blau.