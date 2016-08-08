コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_VininI_Trend_LRMA - MetaTrader 5のためのエキスパート

Exp_VininI_Trend_LRMA取引システムはVininI_Trend_LRMA指標で表示されるトレンド方向の変化に基づいています。

取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに入力パラメータで選ばれたアルゴリズムでシグナルが形成された場合に形成されます。

input AlgMode Mode=BREAKDOWN;     // 市場参入アルゴリズム

2つアルゴリズムのバリエーションが可能です。

  1. 指標のUpLevelおよびDnLevelレベルのブレイクスルー
  2. 指標方向の変更

もみ合い相場でエキスパートアドバイザーがトリガされるのを避けるためにChangeOfVolatilityボラティリティ指標がエキスパートアドバイザーに追加されポジションを開くのに十分なトレンド力があるかを決定します。約定のフィルタリングはこの指標の入力パラメータによって実行されます。

input uint MaxTrendLevel=60; // 約定に最低限十分なトレンドレベル（0～100の範囲）

約定のフィルタリングは市場参入のみで行われエグジットはフィルタリングなしです。

コンパイルされたVininI_Trend_LRMA.ex5とChangeOfVolatility.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

Exp_VininI_Trend_LRMA_ エキスパートアドバイザーは同じですがボラティリティ指標がありません。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図１チャートでの約定履歴のインスタンス。

 H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2 検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1366

