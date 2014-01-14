CodeBaseSecciones
Change Of Volatility - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1961
(21)
Rosh

Hay un montón de maneras de medir la volatilidad (variabilidad). Uno de ellos es el cálculo de la desviación estándar de los rendimientos durante un cierto período de tiempo. A veces la volatilidad actual en un corto período de tiempo (por ejemplo, 6 días) se correlaciona con la volatilidad de un período más grande (por ejemplo 100 días). Este indicador calcula la correlación de una corta Vol_short y una larga volatilidad Vol_long:

Vol_change=Vol_short/Vol_long

Aquí la desviación estándar no es a partir de una diferencia de precios de cierre, pero si de los logaritmos de la correlación del precio cierre del día actual y del precio de cierre del día anterior:

Mom[i]=Close[i]/Close[i+1]
Vol_k=Std(Mom,k),

donde k es el periodo de cambio volatilidad.

El indicador utiliza la libreria de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

ste indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base 03.02.2008.

Indicador Change Of Volatility

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/773

