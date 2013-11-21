请观看如何免费下载自动交易
此 Exp_VininI_Trend_LRMA 交易系统基于 VininI_Trend_LRMA 指标的趋势方向改变。在柱线收盘时，依据输入参数选择算法生成的信号，产生执行交易的信号。
input AlgMode Mode=BREAKDOWN; //市场入场算法
两种可能的算法变种:
- 突破指标的 UpLevel 和 DnLevel 水平;
- 指标方向改变。
为了消除自动交易程序在横盘时触发，ChangeOfVolatility 波动指标必须要加入 EA，以便判断是否有足够的趋势力量来开仓。成交过滤的执行依据指标的输入参数:
input uint MaxTrendLevel=60; // 趋势水平足够用来交易 (范围 0/100)
成交过滤仅用于入场, 出场无需过滤。
放置 VininI_Trend_LRMA.ex5 和 ChangeOfVolatility.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
此 Exp_VininI_Trend_LRMA_ 自动交易程序是类似的 EA，但没有波动指标!
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的成交历史实例。
测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1366
