Exp_VininI_Trend_LRMA - Experte für den MetaTrader 5
Das Exp_VininI_Trend_LRMA Handelssystem basiert auf Änderung der Trendrichtung die durch den VininI_Trend_LRMA Indikator angezeigt wird
Ein Signal zum Ausführen eines Trades wird beim Schließen eines Balkens abhängig vom in den Eingabeparamtern gewählten Algorithmus zur Bildung eines Signals gebildet:
input AlgMode Mode=BREAKDOWN; //Algorithmus zum Einstieg in den Markt
Zwei Varianten des Algorithmus sind möglich:
- Der Ausbruch über UpLevel und DnLevel Levels des Indikators;
- Änderung der Indikator Richtung.
Um eine Auslösung von Signalen des Expert Advisors in Seitwärtsbewegungen zu verhindern, muss der ChangeOfVolatility Volatilitätsindikator zum Expert Advisor hinzugefügt werden, dessen Level bestimmt, ob genug Trendstärke vorliegt, um Positionen zu öffnen. Filterung von Deals durch die Eingabeparameter dieses Indikators:
input uint MaxTrendLevel=60; // Trendlevel ausreichend um einen Deal auszuführen (Bereich ist 0/100)
Die Filterung der Deals wird nur beim Einstieg ausgeführt, Ausstiege erfolgen ohne Filterung.
Kopieren sie die compilierten VininI_Trend_LRMA.ex5 und ChangeOfVolatility.ex5 Dateien in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
The Exp_VininI_Trend_LRMA_ Expert Advisor is the same Expert Advisor but without use of Volatilität Indikator!
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Historie der Trades am Chart.
Testergebnise für 20144 für USDCHF H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1366
