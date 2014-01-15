CodeBaseSecciones
Regression Analysis Alert - indicador para MetaTrader 5

Rogerio Figurelli
Esta Alerta de Cambio monitorea al indicador original barmenteros que compara cuatro tipos de regresión (lineal, cuadrática, logarítmica y exponencial) y elige la que mejor se ajusta a los datos analizados.

La idea es la detección rápida de roturas de soportes y resistencias por regresión, para una respuesta más rápida y toma de decisiones.

Los cambios se registran en el Gráfico y la Ventana de Alertas, como se muestra a continuación.

Ejemplo: [***** LinReg=0.00024 ***** and LogReg --> LinReg] nos indica que el mejor tipo de regresión ha cambiado a LinReg, como se muestra en la ventana de Alertas.

Ejemplo de Regression Analysis Alert

Recomendaciones:

  • Si utilizas marcos de tiempo bajos (como M1) o demasiados instrumentos los cambios pueden generar muchas Alertas.
  • Para más información sobre el indicador original entre en https://www.mql5.com/es/code/352.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/1168

