Regression Analysis Alert - indicador para MetaTrader 5
Esta Alerta de Cambio monitorea al indicador original barmenteros que compara cuatro tipos de regresión (lineal, cuadrática, logarítmica y exponencial) y elige la que mejor se ajusta a los datos analizados.
La idea es la detección rápida de roturas de soportes y resistencias por regresión, para una respuesta más rápida y toma de decisiones.
Los cambios se registran en el Gráfico y la Ventana de Alertas, como se muestra a continuación.
Ejemplo: [***** LinReg=0.00024 ***** and LogReg --> LinReg] nos indica que el mejor tipo de regresión ha cambiado a LinReg, como se muestra en la ventana de Alertas.
Recomendaciones:
- Si utilizas marcos de tiempo bajos (como M1) o demasiados instrumentos los cambios pueden generar muchas Alertas.
- Para más información sobre el indicador original entre en https://www.mql5.com/es/code/352.
