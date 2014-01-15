CodeBaseSecciones
TEMA Band - indicador para MetaTrader 5

Liping Wang | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
2359
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
Triple Exponential Moving Average Band es un indicador similar a las Bandas de Bollinger.

La diferencia es que utiliza la Media Móvil Exponencial Triple (TEMA). Si se compara con BB, el presente indicador es más simétrico: la línea central está más cerca del movimiento del precio, y las bandas superior e inferior son más equidistantes.

Cuando una de las bandas (superior o inferior) está muy lejos de la línea central, estamos ante una señal de posible reversión.

Parámetros de entrada:

  1. EMA Period
  2. Shift
  3. Deviation (para calcular la distancia entre la TEMA y las bandas superior e inferior)

Indicador similar a la Bandas de Bollinger.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/1185

