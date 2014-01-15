Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
TEMA Band - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2359
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Triple Exponential Moving Average Band es un indicador similar a las Bandas de Bollinger.
La diferencia es que utiliza la Media Móvil Exponencial Triple (TEMA). Si se compara con BB, el presente indicador es más simétrico: la línea central está más cerca del movimiento del precio, y las bandas superior e inferior son más equidistantes.
Cuando una de las bandas (superior o inferior) está muy lejos de la línea central, estamos ante una señal de posible reversión.
Parámetros de entrada:
- EMA Period
- Shift
- Deviation (para calcular la distancia entre la TEMA y las bandas superior e inferior)
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/1185
Asesor Experto operando en base a la divergencia de dos medias móviles.SHE_kanskigor
El Asesor Experto abre una posición a la hora especificada en la dirección opuesta a la de la barra diaria de ayer.
Alerta de Cambio para el indicador original barmenteros que compara cuatro tipos de regresión (lineal, cuadrática, logarítmica y exponencial) y elige la que mejor se ajusta a los datos analizados.Exp_VininI_Trend_LRMA
El sistema de comercio Exp_VininI_Trend_LRMA se basa en los cambios de dirección de la tendencia que muestra el indicador VininI_Trend_LRMA.