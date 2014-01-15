Triple Exponential Moving Average Band es un indicador similar a las Bandas de Bollinger.

La diferencia es que utiliza la Media Móvil Exponencial Triple (TEMA). Si se compara con BB, el presente indicador es más simétrico: la línea central está más cerca del movimiento del precio, y las bandas superior e inferior son más equidistantes.

Cuando una de las bandas (superior o inferior) está muy lejos de la línea central, estamos ante una señal de posible reversión.

Parámetros de entrada: