Sistema de avance con la media móvil CorrectedAverage.

La señal para llevar a cabo una transacción se forma en el cierre de la barra cuando hay un gran avance en el nivel del precio separado de la media móvil en una distancia determinada por el parámetro de entrada del Asesor Experto.

input int Level= 300 ;

Coloca el fichero compilado CorrectedAverage.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.

Resultados de la prueba para AUDUSD H4 en 2011:

Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas