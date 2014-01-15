Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exp_CorrectedAverage - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 960
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Sistema de avance con la media móvil CorrectedAverage.
La señal para llevar a cabo una transacción se forma en el cierre de la barra cuando hay un gran avance en el nivel del precio separado de la media móvil en una distancia determinada por el parámetro de entrada del Asesor Experto.
input int Level=300;//nivel de avance en puntos
Coloca el fichero compilado CorrectedAverage.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.
Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.
Resultados de la prueba para AUDUSD H4 en 2011:
Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1363
El indicador muestra el precio de apertura de los marcos temporales superiores (por ejemplo, time frame 1-día) y dibuja una linea de guiones para el precio de apertura, formando de esta manera un rango.EF_distance
Otra variación en las medias móviles...
Clase de interfaz gráfica de selección de archivos.VininI_Trend_LRMA
Un indicador de tendencia que determina sus valores en base a las señales tomadas de la media móvil LRMA y un grupo de sus líneas de señal cuyos períodos cambian en la progresión aritmética.