Exp_CorrectedAverage - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Sistema de negociação com base no rompimento da Média Móvel CorrectedAverage.

O sinal de negociação é formado após o fechamento da barra, quando há um rompimento no nível de preço, separado da Média Móvel a uma distância determinada nos parâmetros de entrada do Expert Advisor.

input int Level=300;//nível do rompimento em pontos  

Coloque o arquivo compilado CorrectedAverage.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par AUDUSD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1363

