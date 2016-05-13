CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_CorrectedAverage - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
768
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
exp_correctedaverage.mq5 (6.58 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
correctedaverage.mq5 (6.96 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ausbruchsystem mit dem CorrectedAverage Moving Average..

Ein Signal um einen Handel durchzuführen wird zum Schlusskurs eines Balkens gebildet, wenn es einen Ausbruch über den vom gleitenden Durchschnitt getrennten Preislevel gibt, der sich in einem über den Eingabeparameter des Expert Advisors festgelegten Abstand befindet.

input int Level=300;//Ausbruchslevel in Punkten 

Speichern Sie die compilierte CorrectedAverage.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Testergebnisse für 2011 für AUDUSD H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1363

EF_distance EF_distance

Weitere Veriante von Gleitenden Durchschnitten...

Klasse um den MACD unter Verwendung des Ringbuffers zu zeichnen Klasse um den MACD unter Verwendung des Ringbuffers zu zeichnen

Diese Klasse wurde zur Berechnung des technischen Indikators Moving Average Konvergenz/Divergenz (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) mit Hilfe des Algorithmus des Ringbuffers entworfen.

Clock Clock

Dieser Indikator zeigt dreit Varianten der Uhrzeit im Chart an: lokal, Serverzeit und GMT!

Exp_VininI_Trend Exp_VininI_Trend

Das Exp_VininI_Trend Handelssystem basiert auf durch den VininI_Trend Indikator angezeigten Änderungen der Trendrichtung.