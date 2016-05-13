Ausbruchsystem mit dem CorrectedAverage Moving Average..

Ein Signal um einen Handel durchzuführen wird zum Schlusskurs eines Balkens gebildet, wenn es einen Ausbruch über den vom gleitenden Durchschnitt getrennten Preislevel gibt, der sich in einem über den Eingabeparameter des Expert Advisors festgelegten Abstand befindet.

input int Level= 300 ;

Speichern Sie die compilierte CorrectedAverage.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Testergebnisse für 2011 für AUDUSD H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse