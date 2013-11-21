请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_CorrectedAverage - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1571
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
突破交易系统，使用 CorrectedAverage 。
移动均线。当柱线收盘时，如果突破分离移动均线的价格水平距离 (依据自动交易程序输入参数判断)，信号生成。
input int Level=300;//突破水平(单位点)
放置 CorrectedAverage.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的成交历史实例。
测试结果 从 2011 品种 AUDUSD H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1363
VininI_Trend_LRMA
一个趋势指标，检测 LRMA 均线以及一群它的信号线的信号值，信号线群按算术级数改变周期。VininI_Trend_XMA_WPR
一个趋势指标，检测 Williams 百分比范围指标以及一群它的信号线的信号值，信号线群按算术级数改变周期。
Exp_VininI_Trend
此 Exp_VininI_Trend 交易系统基于 VininI_Trend 指标的趋势方向改变。Exp_VininI_Trend_LRMA
此 Exp_VininI_Trend_LRMA 交易系统基于 VininI_Trend_LRMA 指标的趋势方向改变。