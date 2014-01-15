El indicador muestra el precio de apertura de los marcos temporales superiores (por ejemplo, time frame 1-día) y dibuja una linea de guiones para el precio de apertura, formando de esta manera un rango. Dependiendo de los parámetros del indicador se puede utilizar en el sistema de comercio para el comercio de rotura de los rango o viceversa - para el comercio dentro del rango.



Consejos:

El ejemplo más simple de interpretación (basado en el marco actual H1 y el marco de base D1):

