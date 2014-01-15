Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ATR_OpenIndent_v2 - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones:
- 1301
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
El indicador muestra el precio de apertura de los marcos temporales superiores (por ejemplo, time frame 1-día) y dibuja una linea de guiones para el precio de apertura, formando de esta manera un rango. Dependiendo de los parámetros del indicador se puede utilizar en el sistema de comercio para el comercio de rotura de los rango o viceversa - para el comercio dentro del rango.
Consejos:
El ejemplo más simple de interpretación (basado en el marco actual H1 y el marco de base D1):
- Si durante los últimos 2 o 3 días, el precio no ha roto a través del limite rango de los guiones, entonces hay una gran posibilidad de que no suceda un verdadero rompimiento.
- Si el precio rompe a través del rango de los días anteriores y el cierre está fuera del rango, entonces es probable que hoy el instrumento comercie dentro del rango.
