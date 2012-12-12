CodeBaseРазделы
Exp_CorrectedAverage - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Пробойная торговая система с мувингом CorrectedAverage.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошёл пробой ценой уровня, отстоящего от мувинга на расстоянии, определяемом входным параметром эксперта:

input int Level=300;//пробойный уровень в пунктах  

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора CorrectedAverage.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на AUDUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

