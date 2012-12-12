Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_CorrectedAverage - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3496
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Пробойная торговая система с мувингом CorrectedAverage.
Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошёл пробой ценой уровня, отстоящего от мувинга на расстоянии, определяемом входным параметром эксперта:
input int Level=300;//пробойный уровень в пунктах
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора CorrectedAverage.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на AUDUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Класс предназначен для расчета технического индикатора Индекс Среднего Направления Движения Уайлдера (Average Directional Movement Index Wilder, ADX Wilder) с использованием алгоритма кольцевого буфера.VininI_Trend
Трендовый индикатор, определяющий свои значения на основании сигналов с совокупности мувингов, периоды которых меняются в арифметической прогрессии.