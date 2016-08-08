無料でロボットをダウンロードする方法を見る
CorrectedAverage移動平均を使ったブレイクスルーシステム。
取引を実行するためのシグナルは、エキスパートアドバイザーの入力パラメータによって決定される距離で移動平均から分離された価格レベルでのブレークスルーがある場合にバー閉鎖に形成されます。
input int Level=300;// ポイントでのブレイクスルーレベル
コンパイルされたCorrectedAverage.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図１チャートでの取引履歴のインスタンス。
H4での2011のAUDUSDの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1363
