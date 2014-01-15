CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Librerías

CSelectFile - librería para MetaTrader 5

Yury Kulikov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1218
Ranking:
(33)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
class_selectfile.mqh (10.92 KB) ver
\MQL5\Experts\
test_selectfile.mq5 (1.98 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

CSelectFile es una clase de interfaz gráfica de selección de archivos. La clase se crea basada en la Librería Estándar.
Métodos de la clase.
1. Create - creación de una interfaz gráfica.
bool  Create(long  chart,          // ID del gráfico
                  string  name,        // Nombre de la ventana gráfica
                   int     x1,             // valor de la coordenada X del punto superior izquierdo
                   int     y1,             // valor de la coordenada Y del punto superior izquierdo.
                   int     x2,             // valor de la coordenada X del punto inferior derecho.
                   int     y2)             // valor de la coordenada del punto inferior derecho.
2. ChartEvent - manejo de eventos del gráfico, devuelve el estado de las teclas pulsadas: 0 - los botones no están pulsados, 1 - ОК el botón ОК está pulsado, -1 - El botón Cancel está pulsado.
3. Filename - obtiene el nombre del archivo seleccionado.
4. FileFlag - obtiene la bandera de la ubicación del archivo.


Uso:

1. Creación de un objeto dinámico CSelectFile *fs=new CSelectFile().
2. Creación de una interfaz gráfica (fs.Create(...)).
3. Esperando la selección de un archivo y que se pulse el botón en el panel de la interfaz fs.ChartEvent(...).
4. Obtiene el nombre de archivo fs.Filename() y la bandera de posición del archivo fs.FileFlag().
5. Elimina el objeto dinámico (delete fs).

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1074

Exp_CorrectedAverage Exp_CorrectedAverage

Sistema de avance con la media móvil CorrectedAverage.

ATR_OpenIndent_v2 ATR_OpenIndent_v2

El indicador muestra el precio de apertura de los marcos temporales superiores (por ejemplo, time frame 1-día) y dibuja una linea de guiones para el precio de apertura, formando de esta manera un rango.

VininI_Trend_LRMA VininI_Trend_LRMA

Un indicador de tendencia que determina sus valores en base a las señales tomadas de la media móvil LRMA y un grupo de sus líneas de señal cuyos períodos cambian en la progresión aritmética.

TradeStatisticsPanel TradeStatisticsPanel

Panel de la pantalla de parámetros estadísticos calculados en base al historial de las operaciones.