CSelectFile - librería para MetaTrader 5
CSelectFile es una clase de interfaz gráfica de selección de archivos. La clase se crea basada en la Librería Estándar.
Métodos de la clase.
1. Create - creación de una interfaz gráfica.
bool Create(long chart, // ID del gráfico
string name, // Nombre de la ventana gráfica
int x1, // valor de la coordenada X del punto superior izquierdo
int y1, // valor de la coordenada Y del punto superior izquierdo.
int x2, // valor de la coordenada X del punto inferior derecho.
int y2) // valor de la coordenada del punto inferior derecho.
2. ChartEvent - manejo de eventos del gráfico, devuelve el estado de las teclas pulsadas: 0 - los botones no están pulsados, 1 - ОК el botón ОК está pulsado, -1 - El botón Cancel está pulsado.
3. Filename - obtiene el nombre del archivo seleccionado.
4. FileFlag - obtiene la bandera de la ubicación del archivo.
Uso:
1. Creación de un objeto dinámico CSelectFile *fs=new CSelectFile().
2. Creación de una interfaz gráfica (fs.Create(...)).
3. Esperando la selección de un archivo y que se pulse el botón en el panel de la interfaz fs.ChartEvent(...).
4. Obtiene el nombre de archivo fs.Filename() y la bandera de posición del archivo fs.FileFlag().
5. Elimina el objeto dinámico (delete fs).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1074
