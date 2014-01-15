CSelectFile es una clase de interfaz gráfica de selección de archivos. La clase se crea basada en la Librería Estándar.

Métodos de la clase.

1. Create - creación de una interfaz gráfica.

bool Create(long chart, // ID del gráfico

string name, // Nombre de la ventana gráfica

int x1, // valor de la coordenada X del punto superior izquierdo

int y1, // valor de la coordenada Y del punto superior izquierdo.

int x2, // valor de la coordenada X del punto inferior derecho.

int y2) // valor de la coordenada del punto inferior derecho.

2. ChartEvent - manejo de eventos del gráfico, devuelve el estado de las teclas pulsadas: 0 - los botones no están pulsados, 1 - ОК el botón ОК está pulsado, -1 - El botón Cancel está pulsado.

3. Filename - obtiene el nombre del archivo seleccionado.

4. FileFlag - obtiene la bandera de la ubicación del archivo.







Uso:

1. Creación de un objeto dinámico CSelectFile *fs=new CSelectFile().

2. Creación de una interfaz gráfica (fs.Create(...)).

3. Esperando la selección de un archivo y que se pulse el botón en el panel de la interfaz fs.ChartEvent(...).

4. Obtiene el nombre de archivo fs.Filename() y la bandera de posición del archivo fs.FileFlag().

5. Elimina el objeto dinámico (delete fs).