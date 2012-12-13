CodeBaseРазделы
Индикаторы

EF_distance - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Doji Starr

Ещё одна вариация на тему мувингов...

Входные параметры индикатора:

//+-----------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА     |
//+-----------------------------------+
input int Length=10; //глубина сглаживания                    
input double Power=2.0; //степень усреднения
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;//ценовая константа
/* , по которой производится расчёт индикатора ( 1-CLOSE, 2-OPEN, 3-HIGH, 4-LOW, 
  5-MEDIAN, 6-TYPICAL, 7-WEIGHTED, 8-SIMPL, 9-QUARTER, 10-TRENDFOLLOW, 11-0.5 * TRENDFOLLOW.) */
input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input int PriceShift=0; // cдвиг индикатора по вертикали в пунктах 

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  18.09.2008.  

Рис.1 Индикатор EF_distance

