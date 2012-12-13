Реальный автор:

Doji Starr

Ещё одна вариация на тему мувингов...

Входные параметры индикатора:

input int Length= 10 ; input double Power= 2.0 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 18.09.2008.

Рис.1 Индикатор EF_distance