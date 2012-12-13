Смотри, как бесплатно скачать роботов
EF_distance - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Doji Starr
Ещё одна вариация на тему мувингов...
Входные параметры индикатора:
//+-----------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------+ input int Length=10; //глубина сглаживания input double Power=2.0; //степень усреднения input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;//ценовая константа /* , по которой производится расчёт индикатора ( 1-CLOSE, 2-OPEN, 3-HIGH, 4-LOW, 5-MEDIAN, 6-TYPICAL, 7-WEIGHTED, 8-SIMPL, 9-QUARTER, 10-TRENDFOLLOW, 11-0.5 * TRENDFOLLOW.) */ input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах input int PriceShift=0; // cдвиг индикатора по вертикали в пунктах
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 18.09.2008.
Рис.1 Индикатор EF_distance
