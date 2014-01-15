Descripción

La clase CMACDOnRingBuffer está diseñada para el cálculo del indicador técnico Móvil Promedio convergencia/divergencia (Moving Average Convergence/Divergence,MACDl) usando el algoritmo del buffer circular.

Declaración

class CMACDOnRingBuffer

Título

#include <IncOnRingBuffer\CMACDOnRingBuffer.mqh>

Archivo de la clase CMACDOnRingBuffer.mqh debe colocarse en la carpeta IncOnRingBuffer que es necesario establecer en MQL5\Include\. Se adjuntan a la descripción dos archivos con los ejemplos utilizados por la clase de esta carpeta. Archivo con la clase del buffer circular y la clase de Media Móvil también debe estar en esta carpeta.

Métodos de la clase

bool Init( int fast_period = 12 , int slow_period = 26 , int signal_period = 9 , ENUM_MA_METHOD fast_method = MODE_EMA , ENUM_MA_METHOD slow_method = MODE_EMA , ENUM_MA_METHOD signal_method = MODE_SMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &array[] );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double value, const int index );

int BarsRequired(); string Name() string NameMain() string NameSignal() string FastMethod() string SlowMethod() string SignalMethod() int FastPeriod() int SlowPeriod() int SignalPeriod() int Size();

Es posible obtener los datos calculados del indicador desde el buffer circular a partir de la matriz habitual. Por ejemplo:

#include <IncOnRingBuffer\CMACDOnRingBuffer.mqh> CMACDOnRingBuffer macd; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { macd.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) { MainBuffer[i] = macd[rates_total- 1 -i]; SignalBuffer[i] = macd.signal[rates_total- 1 -i]; } return (rates_total); }

Tenga en cuenta que la indexación en el búfer circular es la misma que en la timeserie.

Ejemplos

El archivo Test_MACD_OnArrayRB.mq5 calcula el indicador basado en series temporales de precios. Se demuestra la aplicación del método MainOnArray() El archivo Test_MACD_OnValueRB.mq5 muestra el uso del método MainOnValue(). Al principio el indicador MACD se calcula y se traza. Después sobre la base del búfer circular de este indicador, se traza un indicador MACD más.