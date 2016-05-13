Diese Klasse wurde zur Berechnung des technischen Indikators Moving Average Konvergenz/Divergenz (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) mit Hilfe des Algorithmus des Ringbuffers entworfen.

Ein Trend Indikator der seine Werte von den Signalen des LRMA Moving Average Indikator und der Gruppe seiner Signallinien, deren Periode sich in einer arithmetischen Reihe ändern, ableitet.