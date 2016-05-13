und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
EF_distance - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 855
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der echte Autor:
Doji Starr
Weitere Veriante von Gleitenden Durchschnitten...
Indikator Eingabeparameter:
//+-----------------------------------+ //|INDIKATOR EINGABEPARAMETER | //+-----------------------------------+ input int Length=10; //Tiefe der Glättung input double Power=2.0; //Grad der Mittelung input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;//Preiskonstante /* , auf der die Berechnungen des Indikators ausgeführt werden ( 1-CLOSE, 2-OPEN, 3-HIGH, 4-LOW, 5-MEDIAN, 6-TYPICAL, 7-WEIGHTED, 8-SIMPL, 9-QUARTER, 10-TRENDFOLLOW, 11-0.5 * TRENDFOLLOW.) */ input int Shift=0; // horizontale Verschiebung des Indikators in Balken input int PriceShift=0; // vertikale Verschiebung des Indikators in Punkten
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 18.09.2008.
Abb.1 Der EF_distance Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1362
