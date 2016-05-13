CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

EF_distance - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
855
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Doji Starr

Weitere Veriante von Gleitenden Durchschnitten...

Indikator Eingabeparameter:

//+-----------------------------------+
//|INDIKATOR EINGABEPARAMETER         |
//+-----------------------------------+
input int Length=10; //Tiefe der Glättung                    
input double Power=2.0; //Grad der Mittelung
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;//Preiskonstante
/* , auf der die Berechnungen des Indikators ausgeführt werden ( 1-CLOSE, 2-OPEN, 3-HIGH, 4-LOW, 
  5-MEDIAN, 6-TYPICAL, 7-WEIGHTED, 8-SIMPL, 9-QUARTER, 10-TRENDFOLLOW, 11-0.5 * TRENDFOLLOW.) */
input int Shift=0; // horizontale Verschiebung des Indikators in Balken
input int PriceShift=0; // vertikale Verschiebung des Indikators in Punkten 

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 18.09.2008.  

Abb.1 Der EF_distance Indikator

Abb.1 Der EF_distance Indikator 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1362

Klasse um den MACD unter Verwendung des Ringbuffers zu zeichnen Klasse um den MACD unter Verwendung des Ringbuffers zu zeichnen

Diese Klasse wurde zur Berechnung des technischen Indikators Moving Average Konvergenz/Divergenz (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) mit Hilfe des Algorithmus des Ringbuffers entworfen.

VininI_Trend_LRMA VininI_Trend_LRMA

Ein Trend Indikator der seine Werte von den Signalen des LRMA Moving Average Indikator und der Gruppe seiner Signallinien, deren Periode sich in einer arithmetischen Reihe ändern, ableitet.

Exp_CorrectedAverage Exp_CorrectedAverage

Ausbruchsystem mit dem CorrectedAverage Moving Average.

Clock Clock

Dieser Indikator zeigt dreit Varianten der Uhrzeit im Chart an: lokal, Serverzeit und GMT!