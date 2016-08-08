このクラスはリングバッファを使用した移動平均収束拡散（Moving Average Convergence/Divergence、MACD）の計算のために設計されています。

LRMA移動平均とその期間が等差数列によって変更するシグナルラインから取られたシグナルに基づいてその値を決定するトレンド指標。