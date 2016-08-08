コードベースセクション
インディケータ

EF_distance - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

Doji Starr

移動平均線のあと一つのバリエーション

指標の入力パラメータ：

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ         |
//+-----------------------------------+
input int Length=10; // 平滑化の深さ
input double Power=2.0; // 平均化の度合い
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;// 価格定数
/* 指標の計算はその価格で行われている（1-CLOSE、2-OPEN、3-HIGH,、4-LOW、 
  5-MEDIAN、6-TYPICAL、7-WEIGHTED、8-SIMPL、9-QUARTER、10-TRENDFOLLOW、11-0.5 * TRENDFOLLOW）*/
input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト
input int PriceShift=0; // ポイント単位での指標の縦シフト 

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年9月18日に公開されました。  

図1 EF_distance指標

図1 EF_distance指標 

元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1362

