無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
EF_distance - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 856
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Doji Starr
移動平均線のあと一つのバリエーション
指標の入力パラメータ：
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input int Length=10; // 平滑化の深さ input double Power=2.0; // 平均化の度合い input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;// 価格定数 /* 指標の計算はその価格で行われている（1-CLOSE、2-OPEN、3-HIGH,、4-LOW、 5-MEDIAN、6-TYPICAL、7-WEIGHTED、8-SIMPL、9-QUARTER、10-TRENDFOLLOW、11-0.5 * TRENDFOLLOW）*/ input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト input int PriceShift=0; // ポイント単位での指標の縦シフト
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年9月18日に公開されました。
図1 EF_distance指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1362
リングバッファを使用してMACDを描画するクラス
このクラスはリングバッファを使用した移動平均収束拡散（Moving Average Convergence/Divergence、MACD）の計算のために設計されています。VininI_Trend_LRMA
LRMA移動平均とその期間が等差数列によって変更するシグナルラインから取られたシグナルに基づいてその値を決定するトレンド指標。
Exp_CorrectedAverage
CorrectedAverage 移動平均を使ったブレイクスルーシステム。Clock
この指標はローカル、サーバー、GMTの3つのバリアントの時刻をチャートで表示します。