Autor real:

Igorad, conversion a MQL5 por Igorad.

El rasgo distintivo de este indicador es la re-entrada (parámetro UseReEntry en los ajustes/de entrada del indicador). Muchos traders recuerdan este término "re-entrada", ya que por lo general es usado en las señales de comercio. Entonces, prácticamente - esta re-entrada utiliza la misma lógica que el sistema original Asctrend de Ablsys, o de muchos otros sistemas de señal.

Esta característica (re-entrada) fue creada por Igorad para su indicador original Price Channel según mi petición hace ya un tiempo, ya que esta proporcionaba la posibilidad de re-entrar por una flecha en el mismo par/temporalidad: