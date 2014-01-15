Pon "Me gusta" y sigue las noticias
PriceChannel Signal - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Sergey Golubev
- Visualizaciones:
- 2120
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Igorad, conversion a MQL5 por Igorad.
El rasgo distintivo de este indicador es la re-entrada (parámetro UseReEntry en los ajustes/de entrada del indicador). Muchos traders recuerdan este término "re-entrada", ya que por lo general es usado en las señales de comercio. Entonces, prácticamente - esta re-entrada utiliza la misma lógica que el sistema original Asctrend de Ablsys, o de muchos otros sistemas de señal.
Esta característica (re-entrada) fue creada por Igorad para su indicador original Price Channel según mi petición hace ya un tiempo, ya que esta proporcionaba la posibilidad de re-entrar por una flecha en el mismo par/temporalidad:
- Un circulo Rojo/Azul en la gráfica - Es la señal de entrada (para abrir una orden en la siguiente apertura de una barra).
- Una flecha Roja/Azul en la gráfica - Es la señal de re-entrada (para abrir una orden adicional).
El indicador incluye otro tipo de alertas: Alerta por email, alerta en la apertura de la barra actual/previa o en el cierre, mensaje de alerta, sonido de alerta. Existe la posibilidad de activar las alertas on/off (en todas las alertas o cada una por separado).
Consejo:
- Este indicador se puede utilizar para el análisis técnico junto con Ichimoku por ejemplo (en temporalidades H1 - D1);
- También para señales de comercio como un indicador independiente en pequeñas temporalidades;
- O junto con otros indicadores.
