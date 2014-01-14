Autor real:

Doji Starr

Outra variação das Médias Móveis...

Parâmetros de entrada do indicador:

input int Length= 10 ; input double Power= 2.0 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 18.09.2008.

Fig.1 Indicador EF_distance