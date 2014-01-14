CodeBaseSeções
Indicadores

EF_distance - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Doji Starr

Outra variação das Médias Móveis...

Parâmetros de entrada do indicador:

//+-----------------------------------+
//|PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR |
//+-----------------------------------+
input int Length=10; //profundidade de suavização                    
input double Power=2.0; //degrau da média
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;//constante de preço
/* , em que se realiza o cálculo do indicador ( 1-CLOSE, 2-OPEN, 3-HIGH, 4-LOW, 
  5-MEDIAN, 6-TYPICAL, 7-WEIGHTED, 8-SIMPL, 9-QUARTER, 10-TRENDFOLLOW, 11-0.5 * TRENDFOLLOW.) */
input int Shift=0; // deslocamento horizontal do indicador em barras
input int PriceShift=0; // deslocamento vertical do indicador em pontos 

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 18.09.2008.  

Fig.1 Indicador EF_distance

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1362

