EF_distance - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 1483
- 1483
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
Doji Starr
Outra variação das Médias Móveis...
Parâmetros de entrada do indicador:
//+-----------------------------------+ //|PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR | //+-----------------------------------+ input int Length=10; //profundidade de suavização input double Power=2.0; //degrau da média input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;//constante de preço /* , em que se realiza o cálculo do indicador ( 1-CLOSE, 2-OPEN, 3-HIGH, 4-LOW, 5-MEDIAN, 6-TYPICAL, 7-WEIGHTED, 8-SIMPL, 9-QUARTER, 10-TRENDFOLLOW, 11-0.5 * TRENDFOLLOW.) */ input int Shift=0; // deslocamento horizontal do indicador em barras input int PriceShift=0; // deslocamento vertical do indicador em pontos
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 18.09.2008.
Fig.1 Indicador EF_distance
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1362
