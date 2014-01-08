请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
原作者:
Doji Starr
移动平均线的另一个变异...
指标输入参数:
//+-----------------------------------+ //|指标输入参数 | //+-----------------------------------+ input int Length=10; //平滑深度 input double Power=2.0; //均算深度 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;//价格常量 /* , 基于它进行指标计算 ( 1-CLOSE, 2-OPEN, 3-HIGH, 4-LOW, 5-MEDIAN, 6-TYPICAL, 7-WEIGHTED, 8-SIMPL, 9-QUARTER, 10-TRENDFOLLOW, 11-0.5 * TRENDFOLLOW.) */ input int Shift=0; // 指标在柱线上的水平位移 input int PriceShift=0; // 指标在点数上的垂直位移
这个指标最初用MQL4实现,并于2008.09.18日发布到mql4.com上的代码基地。
图1 EF_distance指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1362
