代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

EF_distance - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1658
等级:
(21)
已发布:
已更新:
ef_distance.mq5 (15.91 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

原作者:

Doji Starr

移动平均线的另一个变异...

指标输入参数:

//+-----------------------------------+
//|指标输入参数                         |
//+-----------------------------------+
input int Length=10; //平滑深度                    
input double Power=2.0; //均算深度
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;//价格常量
/* , 基于它进行指标计算 ( 1-CLOSE, 2-OPEN, 3-HIGH, 4-LOW, 
  5-MEDIAN, 6-TYPICAL, 7-WEIGHTED, 8-SIMPL, 9-QUARTER, 10-TRENDFOLLOW, 11-0.5 * TRENDFOLLOW.) */
input int Shift=0; // 指标在柱线上的水平位移
input int PriceShift=0; // 指标在点数上的垂直位移 

这个指标最初用MQL4实现,并于2008.09.18日发布到mql4.com上的代码基地。  

图1 EF_distance指标

图1 EF_distance指标 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1362

MATonySignal MATonySignal

该指标显示趋势的力度和方向

ytg_Trend ytg_Trend

显示可能的回撤选项的趋势指标

ytg_Japan_Candles ytg_Japan_Candles

（日本）蜡烛图组合的指标 (Japanese candlesticks)

WcciPatterns WcciPatterns

伍迪CCI模式指标